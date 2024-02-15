كيفية استخراج صحيفة جنائية إلكترونيا بالمحافظات.. «هتستلمها في 48 ساعة»

تيسيرًا على المواطنين في المحافظات، أعلنت وزارة الداخلية، إتاحتها خدمات إلكترونية مختلفة على المنصة الإلكترونية عبر موقعها على الإنترنت، من ضمنها استخراج صحيفة جنائية إلكترونية في خلال دقائق بسيطة، إذ يجرى استلامها خلال 48 ساعة، ويصل إلى الشخص صحيفة الحالة الجنائية «الفيش الجنائي» على عنوانه المحدد، والذي أدخله المواطن بالموقع الإلكتروني.

وأوضحت «الداخلية» أن المواطن يحتاج إلى تسجيل مسخدم جديد على الموقع الرسمي للوزارة إذا لم يكن لديه حساب على الموقع من خلال إدخال البيانات الشخصية والإلكترونية التي يتعامل بها لتيسير إدخال البيانات.

ولفتح حساب جديد على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت يجب اتباع الخطوات التالية:

- الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي، والبريد الإلكتروني.

- كلمة المرور وإعادة إدخال كلمة المرور.

- العنوان والوظيفة.

- الجنسية ورقم المحمول.

- الرقم القومي، والمقطع الأول لاسم الأم.

- اسم المحافظة.

وعقب الانتهاء من فتح حساب جديد على موقع وزارة الداخلية عليه الاحتفاظ بكلمة السر لاستخدام الموقع في كافة التعاملات الإلكترونية فيما بعد.

خطوات عمل واستخراج صحيفة جنائية «فيش وتشبيه» إلكترونية بالمحافظات

وأوضحت أنه يمكن للمواطنين الدخول علي الخدمات الإلكترونية من خلال رابط محدد من هنا، إذ يجرى الدخول إليه، وعمل الآتي:

- إدخال البريد الإلكتروني وفي حالة عدم وجود بريد إنشاء بريد وتسجيل رقم سري لها وعمل التسجيل مرة أخرى.

- إدخال البيانات الخاصة بالاسم والسن ورقم الهاتف والجهة المراد توجيه الفيش لها.

- إدخال طرق الدفع الإلكتروني لتكاليف الفيش المطلوبة.

- دفع التكاليف.

- عمل الفيش.

- تحديد العنوان المراد استلام الفيش من خلاله.

موعد استلام الصحيفة الجنائية الإلكترونية في المحافظات

وأشارت إلى أنه يجرى تحديد موعد استلام الفيش الإلكتروني، إذ يجرى الاستلام خلال 48 ساعة ما لم يقم المواطن بتحديد موعد آخر للاستلام ويتم التسليم في العنوان المحدد من قبل المواطن في الاستمارة الإلكترونية، بعد الدفع الخاص بالتكاليف.