«الشباب» تطلق النسخة الـ6 من فعاليات الملتقى الثقافي «براعم على الهواء»

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء - الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، فعاليات الملتقى الثقافي السادس «براعم على الهواء» للنشء، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، خلال الفترة من 14 -16 فبراير الجاري، بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة.

التعرف على أصول اللغة العربية ومحتواها

يهدف الملتقى إلى التبادل الثقافي بين النشء ومدربي المنتديات الثقافية بالمحافظات المشاركة، التعرف على أصول اللغة العربية ومحتواها، الاستماع إلى النشء وتصحيح الأخطاء الشائعة لديهم في الإلقاء.

ويشارك في الملتقى محافظات «القاهرة، بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، البحيرة، الدقهلية، الجيزة، دمياط، الفيوم، شمال سيناء، المنيا، كفر الشيخ، سوهاج، القليوبية، المنوفية، السويس، الإسكندرية، الغربية».

استخدام مخارج الألفاظ والتدقيق اللفظي

تضمنت الفعاليات، تنظيم لقاء للتعارف بين النشء والمحاضرين والمدربين، والمناقشة فيما مضى، والوقوف على آخر المستجدات في التدريب والاطلاع عليه، استخدام مخارج الألفاظ والتدقيق اللفظي، طول النفس واستخدامه في توضيح وقراءة الكلمات، سواء أكان تقديم برنامج أو نشرة، وتوضيح القافية وكيف تكون النهايات؟.

الجدير بالذكر، أن الملتقى جاء بعد إجراء مسابقة ثقافية في الإلقاء وطريقته الصحيحة، وتم انتقاء النشء الفائزين من جميع المحافظات.