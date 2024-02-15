محافظ المنيا يوجه برفع درجة الاستعداد بكل القطاعات لمواجهة التقلبات الجوية

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع أي تداعيات قد تحدث نتيجة عدم استقرار الأحوال الجوية، وخاصة خلال يومي الخميس والجمعة 15و 16 فبراير الجاري، نتيجة منخفض جوي على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد.

رفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس

وكلف المحافظ، رؤساء المدن والقرى بالتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة، والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، ومرافق الكهرباء و المياه والصرف الصحي والطرق، والتعامل العاجل والفوري مع أي تداعيات ناتجة عن تقلبات الطقس، موجها بمتابعة تطهير مخرات السيول.

التزام بتعليمات هيئة الأرصاد الجوية

وجرى تفعيل غرف العمليات والاطمئنان على جاهزية المُعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية، مناشدا المواطنين وقائدي المركبات، بالالتزام بتعليمات هيئة الأرصاد الجوية وتوخى الحذر أثناء القيادة وخاصة على الطرق السريعة.