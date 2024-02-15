بعد خطبتها.. مي فاروق تعيش قصة حب في أحدث أغانيها

في إطار رومانسي بسيط، قررت الفنانة مي فاروق، تصوير أحدث أغنياتها «كل الحبيبة»، والتي طرحتها بالتزامن مع عيد الحب، على طريقة الفيديو كليب، وطرحتها عبر منصاتها على السوشيال ميديا، بجانب بثها على المحطات الإذاعية، وظهرت مي في الفيديو كليب، وهي تخضع لجلسة تصوير، وتعبِّر عن فرحتها الشديدة بالحب الجديد.

كل الحبيبة كتبها الشاعر تامر حسين ولحنها عزيز الشافعي وتوزيع أحمد الموجي، وأخرج الكليب إيهاب العادلي، وأحمد الششتاوي.

وتأتي هذه الأغنية الرومانسية بعد إعلان مي فاروق مؤخرًا خطبتها من الممثل الشاب محمد العمروسي، وذلك بعد قصة حب بينهما كشفتها المُخرجة بتول عرفة، حيث قالت في تدوينة نشرتها: «بعد شهر من فرحى كلمتني روح قلبي مي فاروق و قالت لي فرحك كان سبب فرحة قلبي حصل إيه بقى يا حلوين، الحلوة مي كانت واقفة في فرحي حرانة من الجو راح بقى الشاطر محمد كراجل چنتل أداها مروحة كانت في يده علشان تهوى وتلطف الجو».

وتقول كلمات أغنية كل الحبيبة:

عارِف كُل الحّبيبة

وكلامهم على أغانيهم

وعدد ناس فرحانة بيهم

أنا عشقى أكتر بشوية

مرة أو اتنين لاء مية

مين فيهم شاف الطيبة

أتحدى ّ أحن ما فيهم

لو شوفوا طيبتك بعينيهم

زى ما شُفتها ب عينيا

يجوا يشوفوا الحنيه

تعرف ساعات ب أستكرتك

على نفسى لما بأبصُ لك

ولما ب أسمع ندِهتك

ياما بعينيا ب أصورك

كل الكلام اللى إتكتب

ف الحُب قبلك ده إتلغىّ

إنت الوحيد اللى إتوهب

وصف الحياة دى كُلها

بكرة حايتقال أسامينا

ل لقلوب لسه بيتلاقوا

حايقلوا فى إتنين ياما دقوا

م الدنيا جمال ليالها

كانوا أغلى حبايب فيها

ده إحنا ف دنيا لوحدينا

ومفيش زينا هنا تاني

لاقيا ف حُضنك ده مكاني

طول مانا شايفاك حواليا

انا مابغمضشى عينيا

عارف فيك حاجه غريبة

وعينيك لما أسرح فيهم

والله دُنيا لوحديهم

دنيا بلفها ميت لفة

وأحُضن إيديك وأتدفى

الناس لو فيهم عيبه

أنا ليه بقى مش لاقيالك

حاجه ألاحظها و أقولهالك

كُلك ياحبيبى مزايا

وحقيقى فرقت معايا

تعرف ساعات ب أستكرتك

على نفسى لما بأبصُ لك

ولما ب أسمع ندِهتك

ياما بعينيا ب أصورك

كل الكلام اللى إتكتب

ف الحُب قبلك ده إتلغىّ

إنت الوحيد اللى إتوهب

وصف الحياة دى كُلها