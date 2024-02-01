ما إجراءات تركيب عداد كهرباء كارت؟.. إليك لخطوات بالتفصيل

أصبحت العدادات مسبقة الدفع هي الأكثر انتشارًا في المنازل والمحال التجارية، بما توفره من مزايا عديدة، لم تكن تتوفر في العدادت القديمة، وصار العديد من المواطنين يسعون إلى استبدال تلك الأنواع القديمة به، وهو ما يجعلهم يتساءلون عن إجراءات تركيب عداد كهرباء كارت، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية، إجراءات تركيب عداد كهرباء كارت، وخطوات التقديم، ومدة التركيب، ومزايا ذلك النوع من العدادات.

إجراءات تركيب عداد كهرباء كارت

الأوراق المطلوبة:

- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

- صورة من عقد ملكية الوحدة أو الإيجار أو الحيازة القانونية.

- مقايسة معتمدة من الجهة المختصة.

- إيصال مرافق حديث (مياه أو غاز أو كهرباء).

خطوات التقديم:

1. الدخول إلى المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء.

2. اختيار خدمة «تركيب عداد كهرباء قانوني لأول مرة».

3. تسجيل البيانات المطلوبة.

4. إرفاق المستندات المطلوبة.

5. دفع الرسوم المقررة.

مدة التركيب:

تستغرق عملية تركيب عداد الكهرباء الكارت نحو شهرين.

الرسوم المقررة:

تختلف الرسوم المقررة لتركيب عداد الكهرباء الكارت حسب نوع وسعة العداد.

خطوات التركيب:

- بعد تقديم الطلب، تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بمراجعة المستندات المقدمة، وإذا كانت مستوفاة للشروط، تقوم بإصدار خطاب البدء في التركيب.

- يقوم صاحب الوحدة بتحديد مكان تركيب العداد، ويقوم الفني المختص بتركيب العداد وتوصيله بالشبكة الكهربائية.

- بعد الانتهاء من التركيب، تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإصدار شهادة تركيب العداد.

مزايا عداد الكهرباء الكارت:

- يتميز عداد الكهرباء الكارت بدقة قراءة الاستهلاك.

- يسهل ذلك النوع من العدادات عملية شحن الرصيد.

- يوفر الوقت والجهد على المشتركين.

- القضاء على مشكلة الأخطاء الشائعة في تحصيل فواتير الاستهلاك.

- إمكانية التحكم في استهلاك الكهرباء من أجل ترشيد وخفض الاستهلاك.

ما هو عداد الكهرباء مسبق الدفع؟

عداد الكهرباء الكارت، أو العداد مسبق الدفع، هو نوع من عدادات الكهرباء الذي يتم شحنه برصيد مسبق، ويتم دفع قيمة الرصيد من خلال منافذ الدفع الإلكترونية أو من خلال شركة الكهرباء.

ما هي مميزات عداد الكهرباء الكارت؟

يتميز عداد الكهرباء مسبق الدفع بدقة قراءة الاستهلاك، ويسهل عملية شحن الرصيد، كما يوفر الوقت والجهد على المشتركين.

ما الرسوم المقررة لتركيب عداد مسبق الدفع؟

هناك عدد من العوامل التي تؤثر على قيمة الرسوم المقررة لتركيب عداد الكهرباء مسبق الدفع، وذلك حسب نوع وسعة العداد وغير ذلك، ولذا ليس هناك قيمة محددة يمكن ذكرها.

ما خطوات تركيب عداد الكهرباء الكارت؟

هناك عدد من الخطوات التي يتم فيها تركيب عداد مسبق الدفع، وذلك بعد تقديم الطلب، والحصول على العداد، وهي كالتالي:

- تقوم شركة نقل الكهرباء بمراجعة المستندات المقدمة.

- إذا كانت تلك المستندات مستوفاة للشروط، تقوم الشركة بإصدار خطاب البدء في التركيب.

- يقوم بعد ذلك صاحب الوحدة بتحديد مكان تركيب العداد.

- يحدد الفني المختص بتركيب العداد وتوصيله بالشبكة الكهربائية.

- بعد الانتهاء من التركيب، تصدر شركة الكهرباء شهادة تركيب العداد.

العداد الكودى

العداد الكودي عبارة عن عداد كهرباء مسبق الدفع، وهو يحمل رقما كوديا، ولا يحمل اسم مالك الوحدة التي يتم توصيل التيار لها، وهناك عدد من الشروط لتركيب ذلك النوع من العدادت، وهي:

- أن تكون قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودي لاتختلف عن قيمة العداد القديم.

- ألا يختلف سعر الكيلو وات/ ساعة في العداد الكودي عن غيره.

- تتم المحاسبة وفقًا لأسعار الشرائح المعلنة.

الأوراق المطلوبة لتركيب العداد الكودي

- صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب.

- إحضار عقد الملكية الخاص بالوحدة التي ترغب في تركيب العداد بها، بشرط أن يكون عقد الملكية باسم صاحب البطاقة التي ستقدمها.

- إحضار إيصال السداد لآخر عملية ممارسة، لمقدم الطلب للوحدة التي تريد توصيل عداد الكهرباء بالكارت لها.

- تقديم كل السمتندات على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.