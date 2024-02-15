ناقد فني: المخرج أحمد البدري كان لديه وصية قبل رحيله بساعات لم يستطع قولها

كشف الناقد الفني أحمد شعراني، عن اللحظات الأخيرة في حياة المُخرج أحمد البدري، والذي رحل عن عالمنا في أكتوبر الماضي، بسبب تأثره بمضاعفات مرض السكري، وخاصة القدم السكري، وذلك بعد بتر قدمه بأيام.

وقال أحمد شعراني خلال لقائه في برنامج «ذكرايات» مع الإعلامي أحمد علاء الدين، المذاع عبر قناة «نايل لايف»، أن المُخرج أحمد البدري وعلى عكس ما نشره البعض، كان يعلم وقت دخوله المستشفى بأنه سيخضع لجراحة بتر القدم وكان راضيا عن هذا لكنه وبشهادة الأصدقاء المُقربين، تعرض لحالة تسمم في الدم، أثناء العملية وخرج بعدها على غرفة الرعاية المُركزة.

ونفى أن يكون البدري، قد أفاق من الأساس بعد العملية، لكنه ظل في حالة غيبوبة كاملة أثناء وجودة في الرعاية المُركزة، لكنه فتح عينيه مرة واحدة فقط، نظر لصديقه، الذي كان بجواره وقتها، وحاول التحدث لكنه لم يستطع، فأشار بيديه، وطلب ورقة وقلم، كان يُريد أن يكتب شيء ما، وبالفعل جاءوا له بورقة وقلم، لكنه أيضًا لم يستطع الكتابة نهائيًا، وأغمض عينيه مرة أخرى، وساعات وفاضت روحه لخالقها، رُبما كان لديه وصية، ولم يستطع قولها.