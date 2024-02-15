أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية تحديد سعر قنطار القطن في الدقهلية بعد مزاد اليوم الذي عُقد في محافظة الاسكندرية، والذي بلغ نحو 14 ألف جنيه، وجاء المزاد داخل مقر هيئة تحكيم واختبارات القطن في سموحة بمحافظة الإسكندرية لمحافظات الوجه البحري.

سعر قنطار القطن في الدقهلية بعد مزاد اليوم

وأشارت مديرية الزراعة إلى أن سعر قنطار القطن في محافظة الدقهلية بعد مزاد اليوم في محافظة الإسكندرية سجَّل 14360 جنيها، بعد أن جاء في المزاد السابق بـ16 ألف جنيه لنوع جيزة 94.

وأضافت أن أسعار قنطار القطن المطروح في مزاد القطن اليوم بمحافظة الدقهلية جاء كالآتي:

وأكد الدكتور طارق صلاح سالم، وكيل وزارة الزراعة، لـ«الوطن»، أن القطن بمحافظة الدقهلية جاء بأسعار متفاوتة منذ بداية المزادات لهذا العام وجاءت المزادت مختلفة ما بين 16 و14 ألفا.

وأضاف سلام أنه يجري تجميع القطن من مختلف المراكز والقرى بمحافظة الدقهلية، داخل 27 مجمعا من أجل الحفاظ عليها.

موعد مزاد القطن المقبل

ويستعد الوجه البحري من أجل عقد مزاد القطن المقبل في محافظة الإسكندرية يوم الأربعاء المقبل 28 فبراير.