دعاء لنزول المطر.. اعرف أفضل دعوة في السُنَّة النبوية

وردت أحاديث نبوية شريفة تدل على فضل الدعاء في المطر والدعاء لنزول المطر منها حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: «اثنتان ما تردان: الدعاء عند النداء، وتحت المطر»، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر يقول: اللهم صيبًا نافعًا».

دعاء نزول المطر

للدعاء في المطر فضل كبير ففيه استجابة الدعاء لأن الدعاء في المطر من الأوقات التي يُستجاب فيها الدعاء، ونزول الرحمة: ينزل الله تعالى رحمته على عباده المؤمنين في المطر، وغفران الذنوب فيغفر الله تعالى لعباده المؤمنين ذنوبهم في المطر، والدعاء في المطر من شكر الله تعالى على نعمه ومن أعمال التقرب من الله تعالى.

وقالت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، إنه عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَيُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ: عِنْدَ الْتِقَاءِ الصُّفُوفِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَعِنْدَ نُزُولِ الْغَيْثِ، وَعِنْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، وَعِنْدَ رُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ» أخرجه البيهقي في «المعرفة»، والطبراني في «الكبير».

دعاء لنزول المطر

اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا، مريئًا، نافعًا، غير ضار، اللهم ارحمنا ولا تبتلينا، وارزقنا من خيراتك كثيرًا يا رب العالمين، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به، اللهم اسقنا غيثًا، مغيثًا، مريئًا، نافعًا، غير ضار.

آداب الدعاء في المطر

مع سقوط المطر هناك آداب متبعة يفضل أن يلتزم بها المسلم خلال الدعاء في المطاء منها استقبال القبلة حيث يستقبل الداعي القبلة عند الدعاء في المطر، ويرفع الداعي يديه عند الدعاء في المطر، ويظهر الداعي الخضوع والتذلل لله تعالى عند الدعاء في المطر، ويُخلص الداعي نيته لله تعالى عند الدعاء في المطر، والدعاء بما ورد في السنة: يُستحب الدعاء بما ورد في السنة عند الدعاء في المطر.

أدعية مستحبة في المطر

من الأدعية المستحبة في المطر: «اللهم صيبًا نافعًا، اللهم حوّالينا ولا علينا، اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم سقيا هنيئًا مريئًا نافعًا غير ضار»، وبشكل عام الدعاء في المطر من الأوقات التي يُستجاب فيها الدعاء، فاحرص على الدعاء في هذه الأوقات المباركة.