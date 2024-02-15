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لولا دا سيلفا: هناك حاجة ملحة لوقف عاجل لإطلاق النار في غزة

كتب:

شريف سليمان
01:41 م | الخميس 15 فبراير 2024
لولا دا سيلفا رئيس البرازيل

لولا دا سيلفا رئيس البرازيل

قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، إنَّه تحدث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي حول الوضع الإنساني في قطاع غزة، مشددًا على أنَّ تزايد العنف ضد مليوني فلسطيني متواجدين في قطاع غزة غير مقبول.

وأضاف «دا سيلفا»، في مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي أنَّ دور مصر مهم جدا لإيجاد حل لهذا الصراع، وتكلمت مع الرئيس السيسي وقدمت له الشكر للمساعدة المقدمة في إجلاء المواطنين البرازيليين في قطاع غزة".

وتابع الرئيس البرازيلي: «هناك حاجة مُلحة لوقف عاجل لإطلاق النار والسماح للمساعدات المستدامة وإجلاء كل الرهائن، ونقدم الدعم من جانب جنوب إفريقيا لأن السلام لا يتحقق إلا في وجود دولة فلسطينية مستقلة ضمن الحدود المتفق عليها والمعترف بها، وأنا على يقين بأننا نفتح صفحة جديدة ومهمة من العلاقات الثنائية بيننا»، مختتمًا حديثه بقوله: «أشكركم وأشكر الشعب المصري على حفاوة الاستقبال».

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