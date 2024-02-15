محلل اقتصادي: التعاون بين مصر والبرازيل يحمل العديد من الأفق التاريخية

قال المحلل الاقتصادي محمد أنيس، إن العلاقات بين مصر والبرازيل تؤخذ في مسار ثلاثي وليس ثنائيا، وهي مصر والهند والبرازيل، لأن الثلاث دول تعد قوى إقليمية وخلال الثمانين عاما الماضية كان هناك توافق بين هذه الدول حول الحفاظ على الدول النامية والمصالح المشتركة بينهم.

اقتصاديات مصر والبرازيل والهند

وأضاف «أنيس» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المراقب المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية» أن القوى الثلاثة مصر والبرازيل والهند، في ظل تغير المعادلات السياسية والاقتصادية، هي دول ذات اقتصاديات صاعدة بقوة، موضحا أن التعاون بين هذه الدول يحمل العديد من الأفق الاقتصادية والتاريخية.

مجالات صناعية للتعاون بين مصر والبرازيل

وأشار إلى أن البرازيل تمكنت من اختراق صناعي لم تتمكن الصين أو روسيا، ألا وهو صناعة الطائرات المدنية وتصدر هذه الطائرات للعديد من خطوط الطيران الدولية، وأن مصر تسعى لتوطين هذه الصناعة.

وأوضح أن البرازيل متميزة جدا في مجال الصناعات الزراعية، ويمكن الاستفادة من الإنتاج الزراعي للبرازيل وإضافة قيمة صناعية إليه في مصر وتصديرها إلى أوروبا، ويضاف إلى ذلك صناعة الشرائح الإلكترونية التي تتميز فيها البرازيل أيضا.