«المتحدة» تطرح برومو «فراولة» بطولة نيللي كريم استعدادا لعرضه في رمضان (فيديو)

طرحت الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، برومو مسلسل «فراولة»، بطولة النجمة نيللي كريم، والتي تعود من خلاله للكوميديا في رمضان 2024، بعدما قدمت العام الماضي، مسلسل «عملة نادرة»، والذي كان ينتمي لنوعية المسلسلات الجادة حيث كان يناقش قضية إرث المرأة الصعيدية.

وتجسد نيللي كريم خلال أحداث المسلسل فتاة تُدعى «فراولة»، ابنة حارس عقار في الزمالك، وتجيد قراءة الفنجان، ومن ثم تنقلب حياتها بشكل غير متوقع، عندما تعمل كمندوبة مبيعات في شركة عالمية.

أحداث مسلسل فراولة

وتدور أحداث مسلسل فراولة حول ابنة بواب محترفة في قراءة الفنجان تسعى إلى أن تنتقل إلى حياة أفضل وبالفعل تصبح سيدة مجتمع من خلال العديد من المواقف الكوميدية تتخللها رحله الصعود.

أبطال مسلسل فراولة

ويضم مسلسل «فراولة» عددا كبيرا من نجوم الفن والكوميديا: نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، مصطفى خاطر، وعدد آخر من الفنانين من إخراج محمد علي وتأليف محمد سليمان عبدالملك.

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