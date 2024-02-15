لحظة استهداف الصحفي صالح الجعفراوي على يد الاحتلال الإسرائيلي.. هل حاولوا تصفيته؟

استهداف الصحفيين، أعين الحقيقة، وناقلي أخبار الحرب، هو ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، إذ يحاولون تكميم أفواه الإعلام الفلسطيني وغيره، الذي يكشف جرائمهم للعالم، فمنذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، ويستهدف الاحتلال الصحفيين وعائلاتهم بشراسة.

تعرض الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي للإصابة

واليوم، تعرض الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي، لقصف شديد عقب انفجار صاروخ ألقته طائرات الاحتلال الإسرائيلي خلال تواجده في غزة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من الصور التي ترصد إصابة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي، وتلقيه العلاج بين الضحايا خلال أحد المستشفيات، إذ ظهر وهو يبكي متألمًا من أثر الجروح التي أصابته.

لحظة قصف الصحفي صالح الجعفراوي على يد الاحتلال

ونشر الصحفي والمصور الفلسطيني صالح الجعفراوي، مقطع فيديو يرصد لحظة تعرضه للإصابة، مدونًا: «الحمد لله رب العالمين، الاحتلال استهدفنا بشكل مباشر بصاروخ من طيران الاستطلاع، ما أدى إلى إصابتي بشظايا في اليد اليمنى وإصابة زميلي محمد سلامة والدكتور محمد أبو لحية وإصابة الدكتورة إسراء بجروح خطيرة».

من هو الصحفي صالح الجعفراوي؟

وصالح الجعفراوي صحفي ومصور، في العقد الثاني من عمره، إذ عرفه العالم العربي منذ اندلاع حرب الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في السابع من أكتوبر الماضي، يرصد ويوثق بعدسته القصف الإسرائيلي والجرائم التي يقوم بها بحق المدنيين في قطاع غزة من قتل، وقصف، واختطاف، وإعدام حي لأصحاب الأرض.

وعرف الصحفي صالح الجعفراوي، بصناعة للمحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، إذ يوثق كل الجرائم، بينما يظهر في مقاطع أخرى وهو يحاول تهدئة الأطفال والغناء معهم، بل وتلاوة القرآن الكريم وسط النازحين.