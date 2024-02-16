 أفضل صيغة للصلاة على النبي.. «دواء للقلوب»

الصلاة على النبي لها فضل عظيم وثواب كبير، فهي مغفرة الذنوب فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : "من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشراً". (رواه مسلم)، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : "ما أحد يصلي علي إلا صلى الله عليه عشراً". (رواه الترمذي)، ولم تجزم دار الافتاء أفضل صيغة للصلاة على النبي.

أفضل صيغة للصلاة على النبي من الافتاء

وأوضحت دار الافتاء أنه ظهرت في الأمة الصيغ المتكاثرة للصلاة على سيد الدنيا والآخرة، صلى الله عليه وعلى عترته الطاهرة؛ كالصلاة العلوية؛ التي كان سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يعلمها الناس على المنبر، والصلاة الأسعدية التي ذكرها الإمام الشافعي في أول «الرسالة»، والصلاة المشيشية للقطب السيد عبد السلام بن مشيش.

أنواع الصلاة على النبي

كما ظهرت صلاة النور الذاتي للقطب السيد أبي الحسن الشاذلي، والصلوات القادرية للقطب السيد عبد القادر الجيلاني، والصلاة الذاتية للقطب السيد إبراهيم الدسوقي، والصلاة الأسبقية للقطب السيد أحمد الرفاعي، والصلاة النورانية للقطب السيد أحمد البدوي، والصلاة العظيمية لسيدي أحمد بن إدريس، وغير ذلك من الصيغ التي تنوعت فيها المشارب والأذواق، وسارت في المسلمين مسير الشمس في الآفاق، وانتشرت بين الذاكرين عباراتُها وكلماتُها، وكثرت في الأمة مجالسها وحلقاتُها، وظهرت في الصالحين بركاتها ونفحاتُها.

صلاة طبِّ القلوب

وأشارت الافتاء إلى أنه من صيغ الصلاة على النبي صلاة طبِّ القلوب؛ التي صيغتُها: "اللهم صلِّ على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وقوت الأرواح وغذائها، وروح الأرواح وسر بقائها، وعلى آله وصحبه وسلم"، وهي صيغة مباركة صحيحة، للصلاة على سيد الأكوان وحبيب الرحمن وأعظم إنسان صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها من الفرج والخير والبركة والفتح الميمون، ونفحات الصلاة على الأمين المأمون، ما رآه الذاكرون، وسعد به المصَلُّون، وقرَّتْ به العيون.