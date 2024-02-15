سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال نهاية التعاملات

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 15-2-2024 حالة من الثبات في مختلف البنوك المصرية، وبلغ نحو 8.24 جنيه للبيع و8.22 جنيه للشراء في البنك المركزي، بحسب المنصات الرسمية التابعة للبنوك العاملة في القطاع المصرفي.

وتنشر «الوطن» سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 15-2-2024 حسبما أعلنته البنوك المصرية عبر مواقعها الرسمية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في البنك المركزي المصري 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في البنك الأهلي 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في بنك مصر 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في بنك الإسكندرية 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك التجاري الدولي 8.25 جنيه للبيع، و8.18 جنيه للشراء.