يشهد سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 13-2-2024 في البنوك المصرية، مع بداية التعاملات، استقرارا ملحوظًا، وذلك وفقًا لبيانات أسعار العملات على المواقع الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة.

ويمكن معرفة سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 13-2-2024 في البنوك المصرية، خلال بداية التعاملات بعدد من البنوك بحسب المواقع الرسمية.

سعر الریال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي 8.22 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في البنك الأھلي المصري

وجاء سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري بـ 8.20 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر8.20 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في بنك الإسكندریة

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

بالنسبة لسعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB، سجل 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.