سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، استقرارا ملحوظا في عدد كبير من البنوك خلال ختام التعاملات اليومية؛ إذ سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع ببنك الإسكندرية.

وتستعرض «الوطن»، أسعار صرف الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك المصرية بحسب آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع في بنك مصر.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

وصل سعر الريال السعودي اليوم 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم 8.24 جنيه للشراء، و8.25 جنية للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.