سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الخميس 15-2-2024

استقر سعر الريال السعودي اليوم الخميس 15-2-2024 في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك، وفق جدول أسعار العملات في المواقع الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة.

وترصد السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم الخميس 15-2-2024 مقابل الجنيه في البنوك المصرية، في عدد من البنوك، كما يلي.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي في البنك المركزي بـ8.22 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأھلي المصري

جاء سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري بـ8.20 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وعن سعر الريال السعودي في بنك مصر جاء بـ8.20 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية بـ8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وبالنسبة لسعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB، سجل 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.