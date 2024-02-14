سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 14-2-2024 في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 14-2-2024 مقابل الجنيه في البنوك المصرية، خلال بداية التعاملات الصباحية استقرارًا، بحسب بيانات أسعار العملات في المواقع الرسمية للبنوك.

ونرصد في السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 14-2-2024 مقابل الجنيه في البنوك المصرية في عدد من البنوك الحكومة والخاصة.

سعر الریال السعودي في البنك المركزي المصري

جاء سعر الريال السعودي في البنك المركزي بـ 8.22 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في البنك الأھلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.20 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في بنك مصر

وبالنسبة لسعر الريال السعودي في بنك مصر8.20 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في الأهلي المصري.

سعر الریال السعودي في بنك الإسكندریة

جاء سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية بـ 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB، سجل 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.