باحث مصري يحصل على أعلى وسام من الحكومة الصينية للأجانب: تمثيل وطني «شرف»

قال الدكتور أسامة أبو السعود الحاصل على وسام الصداقة الصيني: «إنه من الشرف لي أن أمثل وطني في المحافل الدولية»، مشيرًا إلى أن وسام الصداقة الصيني هو أعلى وسام تقدمه الحكومة الصينية للأجانب، وأن ذلك جاء بعد جهد ومشقة كبيرة لسنوات.

احتفالية كبيرة بحضور رئيس الوزراء الصيني

وأضاف «أبو السعود» خلال مداخلته مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج «مصر تستطيع» المذاع عبر قناة «dmc»، أنه قابل رئيس الوزراء الصيني ومجموعة من النواب ووزير الخارجية وذلك خلال احتفالية كبيرة لحصوله على الوسام.

الجائزة تُمنح لكل من ساهم في تنمية الصين

وأوضح أن هذه الجائزة لا تختص بمجال معين ولكن تُمنح لأي شخص ساهم في تنمية الدولة الصينية في جميع المجالات سواء البحث العلمي أو التربية والتعليم أو الصناعة أو أي مجال من المجالات المختلفة.

يُذكر أن الدكتور أسامة أبو السعود حصل على وسام الصداقة الصيني لمساهمته البحثية في مقاطعة تشانجينج الصينية.