خلاية رعدية عملاقة تؤثر على الإسكندرية يصاحبها سقوط أمطار غزيرة

تواصل هيئة الأرصاد الجوية تحذيراتها على مدار الساعة من آثار التقلبات الجوية، مشيرة إلى أن خلايا رعدية عملاقة تؤثر بقوة على الإسكندرية يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ومصحوبة بتساقط حبات البر.

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه تتكاثر السحب الرعدية الممطرة على السواحل الشمالية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري، مشيرة إلى أن هذه الأجواء الماطرة تستمر هذه الأجواء خلال فترات الليل حتى غدا الجمعة.

استمرار تساقط الأمطار

وأضافت أن إقليم شمال الصعيد تحت تأثير السحب الممطرة، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا مع استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار غدا على 7 محافظات وهي: «مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد»، وتكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا ومصحوبة بحبات البرد.

وأضافت أن جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وخليج العقبة وسيناء والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معرضة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا.

درجات الحرارة غدًا

وجاءت درجات الحرارة غدا الجمعة كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 11 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 16 والصغرى 9 درجات مئوية.

- حنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 6 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 21 والصغرى 9 درجات مئوية.