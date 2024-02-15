موعد انتهاء نوة الشمس الصغرى في الإسكندرية والمحافظات.. سقوط أمطار متوسطة

كشفت غرف عمليات المحافظات التي تتعرض إلى أمطار غزيرة، نتيجة نوة الشمس الصغرى الحالية، على رأسها محافظة الإسكندرية، موعد تحسن الطقس وانتهاء نوة الشمس الصغرى وتوقف أمطارها على مدينة الإسكندرية والمحافظات الأخرى.

وبحسب أحدث تقارير غرف عمليات المحافظات، فإن أيام نوة الشمس الصغرى على الإسكندرية والمحافظات، يتبقى لها 3 أيام ليصل عدد أيامها إلى 6 أيام ممطرة.

آخر أيام نوة الشمس الصغرى على الإسكندرية

وتبين أنّ آخر أيام نوة الشمس الصغرى على الإسكندرية والمحافظات، هو يوم الأحد المقبل، إذ تشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40%، وهو أقل معدل لها منذ بدايتها الثلاثاء الماضي، ومتوقع أنّ تستمر 6 أيام.

موعد تحسن الطقس في الإسكندرية والمحافظات

ومن المتوقع أن يتحسن طقس الإسكندرية، بدءًا من الاثنين المقبل، كونه اليوم الأول دون أمطار منذ بداية النوة ويستمر التحسن حتى الأربعاء المقبل.

يأتي ذلك بعدما ضربت نوة الشمس الصغرى 13 محافظة، على رأسها الإسكندرية، بينما كان نصيب 7 محافظات شمالية، النسبة الأكبر من الأمطار الغزيرة التي وصلت إلي رعدية.