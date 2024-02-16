12 ركعة تبني لك قصرا في الجنة.. كيف تؤديها؟

دخول الجنة هو المصير الذي يحلم به عباد الله في النهاية، عقب اختبار طويل في الدنيا ومتاعبها ومشقتها، إذ يتقرب العباد من الله سبحانه وتعالى بإقامة الفروض والسُنن، على أمل الفوز بالجنة في النهاية.

ويسعى العباد إلى الأمور التي تزيد من درجة قربهم لله سبحانه وتعالى، وجمع الحسنات، وهو ما أجاب عنه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، الذي أرشدنا إلى طريق الجنة والبعد عن النار، ببعض السُنن والعبادات.

12 ركعة إذا قمت بها تبني لك قصرا في الجنة.. كيف تؤديها؟

وفي هذا الصدد كان الدكتور رمضان عبد الرازق الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف حيث، كشف عن واحدة من أسهل العبادات التي إذ قام العبد بفعلها يوميًا، بنى لنفسه قصرا في الجنة كل يوم .

وأوضح الداعية في مقطع فيديو سابق، نشره عبر صفحته الرسمية بموقع «الفيسبوك» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى لله في اليوم أثنى عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له قصرا في الجنة»، موضحًا إن المقصود بها السُنن والتوكل وليس الصلوات الخمس المفروضة.

وأوضح الداعية الإسلامي، كيفية تأدية الركعات، الـ 12، وهي ركعتين قبل الفجر، وأربعة ركعات قبل الظهر واثنين بعده، وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد صلاة العشاء.

وتابع الداعية الإسلامي:«من فضل الله على عباده أن من أراد أن يشجر هذا القصر فليسبح الله 100 مرة فيكتب الله لك 1000 حسنة ويمحو الله عنك 1000 سيئة ويزرع لك 100 نخلة في الجنة».