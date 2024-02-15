الأيام الطويلة والقصيرة في ساعات صيام شهر رمضان المبارك

أيام قليلة تفصلنا عن بداية شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريًا، وهو الشهر الذي ينتظره المسلمون حول العالم، نظرًا لما فيه من بهجة وسرور تنتشر في الشوارع، ومن المقرر أن يكون شهر رمضان يوم الاثنين 11 مارس، وفي التقرير التالي نتعرف على أطول وأقصر أيام شهر رمضان هذا العام، بحسب موقع العربية.

أطول أيام شهر رمضان 2024 سيكون الثلاثاء 9 أبريل، وهو آخر أيام الشهر المبارك، بحسب الحسابات الفلكية، وعن ساعات الصوم المرتبطة بطول النهار، فإنها تعتمد على خطوط العرض، فكلما كانت الدولة قريبة من القطب الشمالي، باتت ساعات الصيام طويلة، أما إن ابتعدت عن خط الاستواء في اتجاه الجنوب، كانت ساعات النهار قصيرة.

عدد ساعات الصيام

عدد ساعات الصيام المتوقعة بحسب الحسابات الفلكية، في مصر وقطر والبحرين والسعودية والإمارات والكويت وعمان والأردن وفلسطين ولبنان، ستكون أكثر من 13 ساعة، وذلك في بداية الشهر المبارك، والفارق بين تلك الدول دقائق قليلة، كما أن دولتي تركيا وإيران، فتتشابه عدد ساعات الصيام مع الدول العربية.

فترة الصيام لن تزيد عن 14 ساعة

إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، قال في تصريحات لموقع العربية، أن فترة الصيام في رمضان 2024 ستكون أقصر مقارنة بالسنوات الماضية، بسبب الصيام في فصل الشتاء، ولن تزيد ساعات الصيام عن 14 ساعة، مشيرًا إلى أن الليل سيصبح متساويًا مع النهار في يوم 15 مارس، ولكن في خلال شهر رمضان ستزداد عدد ساعات الصيام تدريجيًا، ليصبح اليوم الأخير في الشهر هو أطول فترات الصيام.

الجدير بالذكر أن الدول العربية والإسلامية، تحدد موعد شهر رمضان المبارك عن طريق المراصد الفلكية.