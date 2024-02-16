«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء التقلبات الجوية.. متى تتوقف الأمطار؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال الساعات الأخيرة، من تساقط أمطار غزيرة إلى خفيفة على أغلب الأنحاء، والشبورة المائية، ونشاط للرياح الذي يزيد من الشعور ببردوة الجو.

موعد انتهاء التقلبات الجوية

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، فمن المتوقع أن تتحسن الأحوال الجوية بدءًا من مساء غدًا السبت، 17 فبراير، حيث تتراجع حدة الأمطار وغزارتها تدريجيًا، لتكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري مساء الأحد، وترتفع درجات الحرارة تدريجيًا منتصف الأسبوع.

طقس غير مستقر

وشهدت المحافظات المصرية، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، خلال الساعات الماضية، وسقوط أمطار غزيرة إلى رعدية على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، امتدت إلى خفيقة على جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع نشاط للرياح، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك بالتزامن مع نوة الشمس التي ضربت البلاد منتصف شهر فبراير الجاري.

حالة الطقس اليوم الجمعة

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، يسود طقس مائل للبرودة اليوم الجمعة نهارًا، بارد ليلًا، مع تساقط أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية أحيانا في شمال البلاد تمتد إلى خفيفة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتكون للشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.