حدث ليلا.. تصريحات جديدة لبوتين وقصف إسرائيلي على لبنان

يشهد العالم أحداثًا متغيرة في الوقت الراهن من حرب في قطاع غزة إلى أحداث عنف مفاجأة في الولايات المتحدة الأمريكية بجانب محاولة إسرائيلية لعلاج صدمات جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، ونسرد في التقرير التالي عدة أحداث وقعت ليلا.

استشهاد 4 لبنانيين على يد إسرائيل

ذكرت فضائية «القاهرة الإخبارية» أن الدفاع المدني في جنوب لبنان سجل استشهاد 4 وإصابة 11 جراء شن غاراتين إسرائيليتين على جنوبي لبنان، في الوقت الذي خرج ملك الأردن عبد الله بن الحسين، مؤكدا أن استمرار الحرب على غزة سيكون كارثيا على المنطقة، محذرا من استمرار الرغبة الإسرائيلية في اجتياح مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، فيما أعربت 3 دول، هي أستراليا وكندا ونيوزيلندا،في بيان مشترك قبل قليل، أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء الخطط الإسرائيلية لشن هجوم بري على مدينة رفح الفلسطينية.

«القاهرة الإخبارية»: استشهاد 4 وإصابة 11 بغارة إسرائيلية جنوبي لبنانhttps://t.co/65GiwPWGGA — بوابة الوطن (@ElwatanNews) February 15, 2024

بعد زيادة الإصابات النفسية والعقلية للجنود الإسرائييلين.. قرار جديد

في ظل زيادة الإصابات العقلية لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي مع دخول الحرب شهرها الخامس ومرور أكثر من 130 يوما عليها، أعلنت إسرائيل افتتاح مستشفى هرتسوخ في القدس لعلاج الصحة العقلية لجنود الجيش الإسرائيلي المتضررين من الحرب في مدينة القدس.

بوتين: أفضل التعامل مع بايدن عن ترامب

خرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأول مرة منذ إعلان ترشحه رسميا ليعلن أنه يفضل التعامل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن حال فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة نهاية العام الحالي عن التعامل مع دونالد ترامب حال فوزه لأن تصرفات بايدن متوقعة وهو سياسي مخضرم، مشيرا في الوقت ذاته أنه ليس طبيبا ليعلق على الحالة الصحية لبايدن الذي يبلغ من العمر 81 سنة.

ساعات عصيبة في أمريكا

عانت مدينة مدينة كنساس بولاية ميزوري في الولايات المتحدة الأمريكية، ساعات عصيبة بعد مقتل شخص على الأقل وإصابة 15 آخرين، بعد وقوع إطلاق للنار أثناء مرور موكب احتفال فريق كنساس سيتي تشيفز بالفوز ببطولة دوري كرة القدم الأمريكية المعروفة بـ«سوبر بول»، فيما لم يصب اللاعبون ولا حاكم الولاية الذين حضر المباراة.

روبي تطرح أغنية جديدة

ذكرت المطربة روبي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، طرح أغنيتها الجديدة «لو يرجع»، وذلك عبر قناتها على موقع «يوتيوب»، وهي من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع ومكس وماستر هشام البنا، وتوزيع رقمي فيرال ويڤ.

رئيس نيجيريا يكرم اللاعبين بشقة وقطعة أرض

رياضيا، قرر رئيس نيجيريا، بولا أحمد تينوبو، منح كل لاعب في منتخب نيجيريا لكرة القدم، شقة وقطعة أرض، بجانب الوسام الوطني، بعد فوزهم بالمركز الثاني في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 عقب خسارتهم من كوت ديفوار صاحبة الأرض والجمهور قبل بضعة أيام.