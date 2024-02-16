«النينجا الطائر» سلاح أمريكي يستخدم لتنفيذ الاغتيالات.. ماذا تعرف عنه؟

خلال الأيام الماضية، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية أبو باقر الساعدي، القيادي بحزب الله العراقية، والعديد من القادة الآخرين، في عملية اغتيالات نفذتها بواسطة سلاح اسمه «هيل فاير»، أو ما يعرف بـ«النينجا الطائر»، وهو سلاح تستخدمه واشنطن في تنفيذ الاغتيالات، ولا يلحق أي أضرار بالبيئة المحيطة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية.

سلاح «هيل فاير» أو النينجا الطائر ذو الشفرات القاتلة، لا يحتوي على رأس متفجر، بل على 6 شفرات طويلة تنطلق في الثانية الأخيرة الناتجة عن الاصطدام، لتمزق أهدافها، وفي السطور التالية، أبرز المعلومات عنه:

معلومات عن سلاح النينجا الطائر

- صامت ونظيف.

- يقتل من دون إلحاق أي أضرار بالمحيط أو إسقاط ضحايا آخرين.

- يعرف الصاروخ أيضًا باسم R9X.

- صممته وزارة الدفاع الأمريكية «بنتاجون» ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

- يتم استخدامه بسبب المخاوف من أن يؤدي إلى قتل المارة والمدنيين.

- يعمل على إسقاط أكثر من 100 رطل من المعدن عبر أسطح السيارات والمباني لقتل هدفها دون الإضرار بالأفراد والممتلكات القريبة، وبدلاً من أن ينفجر، فإنه يحتوي على سكاكين متداخلة تخرج منه لحظة الاصطدام.

- استخدمته واشنطن في اغتيال أبو باقر الساعدي، وأيمن الظواهري أحد مؤسسي تنظيم القاعدة، وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

- تعتبره واشنطن سلاحًا دبلوماسيًا يجنبها التصعيد.

- يعمل بالوقود الصلب.

- طوله 1.6 متر.

- قطره 7 بوصة.

- يبلغ وزنه من 40 إلى 45 كيلوجراما.

- صاروخ موجه بالليزر دون سرعة الصوت وله قدرة كبيرة مضادة للدبابات