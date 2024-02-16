احذر من ظهور هذه العلامة على الواتساب.. احمي هاتفك منها

يعد تطبيق واتساب من أهم التطبيقات التي يستخدمها الكثير من الأشخاص في حياتهم اليومية؛ لذا يجب تأمينه من الاختراق، وحذر خبراء التكنولوجيا من علامة تحذيرية قد تكون مؤشرا إلى أن الواتساب الخاص بك مخترقا، وهي أن عبارة عن إرسال رسائل عشوائية لجهات اتصالك أو إرسال الصور بدون علمك وتتفاجأ بالأمر بعد ذلك، لذا يجب عليك الحذر من ذلك الفخ حتى لا تكون ضحية للمحتالين، وفق موقع «نيويورك تايم».

احذر الرسائل من الأرقام الغريبة

ويحذر الخبراء أيضًا من الرسائل التي تتلقاها من أرقام غريبة والتي يرسلها المحتالون لسرقة أموالك من خلال أكواد غريبة، وبمجرد الدخول عليها ستسحب أموالك من المحفظة الإلكترونية أو كارت البنك؛ حسب ما قاله بريان هيغينز، المتخصص الأمني، لصحيفة The Sun: «إنه إذا احتفظت بقائمة جهات اتصال مرتبة، فسيكون من الأسهل اكتشاف المحتالين فيهم»، مشيرا إلى أن حيلة اللصوص هي إرسال الرسائل الرسمية بحجة تقديم الدعم الفني لحل المشكلات.

كيف تحمي تطبيق واتساب من الاختراق؟

وهناك علامة تحذيرية أخرى على واتساب ابحث عنها؛ لتعلم إذا كان هاتفك مخترق أم لا، وهي من خلال النقر على الإعدادات والبحث في الأجهزة المرتبطة بهاتفك إذا كان متصلًا بجهاز آخر ستكون مخترقا حينها، ويجب عليك حماية تطبيق واتساب بالتأكد من تشغيل الإصدار الأحدث على جوجل بلاي أو أبل ستور، ولا تستقبل أي رسائل غريبة ولا تضغط على روابط غير موثوقة.

حماية هاتفك من الاختراق عن طريق الواتساب

وتقدم لك «الوطن» بعض النصائح لحماية هاتفك من الاختراق عن طريق تطبيق وتساب وهي كالتالي:

- التأكد من تحديث هاتفك وتطبيقاتك.

- الحذر من أي شخص يطلب معلوماتك الشخصية مثل تفاصيل بطاقة الائتمان أو رموز تسجيل الدخول.

إذا تمكن أحد المتسللين من الوصول إلى حساب واتساب الخاص بك، فيمكنك حظر الرقم والخروج من التطبيق وإعادة تسجيل الدخول مرة أخرى.