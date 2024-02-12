مفاجأة في شات واتساب.. اختر قائمة اتصالك المفضلة بخطوة واحدة

ميزات وتحديثات مستمرة، يحرص تطبيق المراسلة الفورية على إدخالها والسماح بها للمستخدمين، لتوفير تجربة مميزة تمنحه مزيدا من الأمان والخصوصية، بعد أن أتاح عديد من التحديثات الحيوية منها عرض الرسائل الصوتية لمرة واحدة فقط، وأخرى تتعلق بإخفاء رقم هاتفك أثناء الدردشة.

ميزة جديدة أكثر خصوصية في واتساب

وبحسب تقرير نشره موقع «Wabetainfo»، يعمل واتساب حاليًا على تقديم حلول جديدة للسماح للمستخدمين بتحديد أولويات محادثاتهم، مما يوفر لهم قدرًا أكبر من التحكم والكفاءة في تجربة المراسلة الخاصة بهم، وإحدى هذه الميزات الجديدة هي القدرة على تعيين جهات الاتصال المفضلة.

ويستعد تطبيق واتساب لتقديم ميزة تسمح للمستخدمين بتصفية قائمة الدردشات، من خلال إظهار جهات الاتصال المفضلة لديهم في المستقبل، ومن خلال هذه الميزة سيتمكن المستخدمون من التحكم في اختيار جهات الاتصال المفضلة لديهم، حيث يمكنهم إضافة الأشخاص الذين يهتمون بهم يدويًا، والوصول إليهم بسهولة من خلال مرشح مخصص.

وتعتبر هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للمستخدمين الذين يديرون عديد من المحادثات، من خلال السماح للمستخدمين بوضع علامة على جهات اتصال محددة كمفضلة، إذ يمكّنهم تطبيق واتساب من تحديد أولويات المحادثات الرئيسية، مما يضمن الوصول السريع والسهل إلى الأشخاص الذين يتفاعلون معهم بشكل متكرر.

تعزيز تجربة المستخدم

ولا يؤدي إدخال جهات الاتصال المفضلة إلى تبسيط عملية الوصول إلى المستخدمين الذين يتم الاتصال بهم بشكل متكرر فحسب، بل يضيف أيضًا طبقة من التخصيص، مما يسمح لهم بتحسين تجربة المراسلة الخاصة بهم لتناسب تفضيلاتهم، وتعكس أيضًا هذه الميزة التزام واتساب بتعزيز تجربة المستخدم، من خلال توفير خيارات اتصال أكثر تخصيصًا.

وكان تطبيق واتساب سمح لمستخدمي نظام IOS في تحديث 24.3.10.70، بتعيين جهات الاتصال المفضلة، إذ تم تصميم هذا التحسين لإجراء مكالمات بسرعة مع جهات اتصال محددة مباشرةً من علامة تبويب المكالمات، حيث ستكون المكالمة الهاتفية على بعد نقرة واحدة فقط.