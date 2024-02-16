أرخص أماكن بيع اللحوم في محافظة المنوفية.. تخفيضات تصل إلى 30%

كشف المهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، عن أرخص أماكن بيع اللحوم في محافظة المنوفية والموزعة على جميع المراكز، حيث توجد عدد من المجمعات الاستهلاكية تبيع اللحوم بأسعار مخفضة على مدار العام.

سعر بيع اللحوم

وقال «التركاوي» في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك 10 منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة على مستوى محافظة المنوفية، ويبلغ سعر كيلو اللحوم الطازجة الوسط 280 جنيها، بينما يبلغ سعر الكيلو اللحوم الصغيرة 310 جنيهات، وتشهد المنافذ إقبالا على مدار اليوم نظرا للتخفيضات التي تصل إلى 30%.

رقابة مستمرة على المنافذ

وقال الدكتور عصام مرسي مدير الإرشاد الزراعي بالمنوفية، إنه يوجد رقابة شديدة على تلك المنافذ على مدار اليوم لمتابعة مدى توافر اللحوم وكذا ضبط الأسعار، مؤكدا أن اللحوم تكون طازجة على مدار اليوم ويتم ذبحها تحت إشراف مديرية الطب البيطري.

أماكن منافذ بيع اللحوم

مدينة شبين الكوم: 4 منافذ بجانب مديرية الزراعة أمام كوبري مبارك.

مدينة منوف: منفذان بجانب الإدارة الزراعية.

مدينة بركة السبع: منفذان بجانب الإدارة الزراعية.

مدينة الشهداء: منفذ بجانب الإدارة الزراعية.

مدينة أشمون: منفذ بجانب الإدارة الزراعية.