أسعار السمك اليوم الجمعة 16-2-2024 للمستهلك.. مستقرة في الأسواق

شهدت أسعار السمك اليوم الجمعة 16-2-2024 للمستهلك، حالة من الاستقرار بعض الأنواع وانخفاض في أنواع أخرى بالأسواق المختلفة، حيث يتابع المواطنين سعر السمك بشكل يومي للتعرف على مستجداته التي تختلف يومياً.

أسعار السمك اليوم الجمعة 16-2-2024 للمستهلك

وتستعرض «الوطن» أسعار السمك اليوم للمستهلك، حسب آخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار السمك اليوم في الأسواق

وجاءت أسعار السمك اليوم الجمعة 16-2-2024، كالآتي:

الجمبري وسط: الكيلو بـ 260 جنيهًا.

جمبري صغير: الكيلو بـ 187 جنيهًا.

جمبري جامبو: الكيلو بـ 348 جنيهًا.

وقار: الكيلو بـ 216 جنيهًا.

القاروص: الكيلو بـ 195 جنيهًا.

الكابوريا: الكيلو بـ 120 جنيهًا.

فيليه بلطي: الكيلو بـ 146 جنيهًا.

قشر بياض: الكيلو بـ 130 جنيهًا.

بياض ممتاز: الكيلو بـ 123 جنيهًا.

سبيط: الكيلو بـ 245 جنيهًا.

المرجان وسط: الكيلو بـ 117 جنيهات.

أسعار السمك البلطي

البلطي ممتاز: الكيلو بـ 93 جنيهًا.

البلطي صغير: الكيلو بـ 63 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة

السردين المجمد: الكيلو بـ 78 جنيهًا.

الماكريل المجمد: الكيلو بـ 103 جنيهات.