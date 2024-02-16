رابط الاستعلام عن ترقيات المعلمين 2024 وخطوات التسجيل

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم عن ترقية ما يقرب من 400 ألف معلم ومعلمة خلال العام الجاري 2024 تغطي مختلف الإدارات والمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية بمختلف التخصصات والصفوف الدراسية لمن استوفي شروط الترقية لدرجة وظيفية أعلى ضمن ترقيات المعلمين 2024.

رابط الاستعلام عن ترقيات المعلمين لعام 2024

وحددت الأكاديمية المهنية للمعلمين، الخطوات التي يجب أن يتبعها المعلمون المرشحون للاستعلام عن الترقيات لعام 2024 عبر هذا الرابط التالي https://academy.emis.gov.eg/academy/

خطوات تسجيل التقدم لترقي المعلمين 2024

وكشفت الأكاديمية المهنية للمعلمين أنه يمكن تسجيل التقدم لترقى المعلمين في وظائف الكادر لعام 2024 باستخدام اسم المعلم، وكود المعلم والرقم القومي لبدء عملية التسجيل في حركة ترقيات المعلمين 2024، ويلتزم المتقدم أيضًا بإدخال دفعة الترقية وتاريخ آخر ترقية حصل عليها، ثم ملء البيانات المتعلقة بتحديد الوظيفة على الكادر وتاريخ الوظيفة على الكادر، ونوع المؤهل، آخر مؤهل، تقدير المؤهل، ودفعة الترقي، وتقرير الكفاية للعام قبل الماضى، وتقرير الكفاية للعام الماضى، والمدة البينية اللازمة للترقي، وأخيرًا الضغط على رز حفظ.

ملء بيانات المرشح لترقية المعلمين 2024

وأشارت الأكاديمية المهنية للمعلمين إلى أنه في حالة الموافقة على الترشح للترقي ستبدأ الأكاديمية المهنية للمعلمين المرحلة الثانية من حركة ترقيات المعلمين 2024، وهي عبارة عن ملف الإنجاز الذي سيتم ملء كافة بياناته من قبل المعلم المرشح على الموقع نفسه باستخدام الرقم القومي وكود المعلم، ليتولي بعد ذلك رؤساؤه مراجعة تلك البيانات وتقييمها، وأخيرًا تأتي مرحلة اختبار الأكاديمية، والتي على أساسها يخضع المعلم المرشح للترقية عبر منصة المعلم لأداء اختبارات الترقية إلكترونيا في مجال تخصصه بهدف قياس وتقييم قدراته ومهاراته العلمية والشخصية، بعد إنتهاء الاختبار يتعين على المرشح انتظار ظهور النتيجة واعتمادها من قبل وزير التعليم رسميًا، ليصدر بعد ذلك قرار بالترقية للدرجة الوظيفية الأعلى وتعديل هيكل الأجور بما يتناسب مع الحد الأدنى للأجر بالمستوي الوظيفي الأعلى للمعلم.