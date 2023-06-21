خطاب من «الأكاديمية المهنية» لحصر المعلمين غير المستوفين لشروط الترقي

أرسلت الأكاديمية المهنية للمعلمين، خطابًا إلى المديريات التعليمية، لحصر المعلمين الذين وردت أسماؤهم في كشوف المستوفين لمتطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للعام 2023-2022 مرحلة (أ)، وتبين للمديريات أنَّهم غير مستوفين الحد الأدنى للمدة البينية اللازمة للترقي طبقا لما ورد بالقرار الوزاري رقم 56 لسنة 2023، إلا أنهَّم مستوفون الحد الأدنى للمدة البينية اللازمة للترقي طبقا لما ورد بالقرار الوزاري رقم 55 لسنة 2023،

جاء ذلك في إطار حرص الأكاديمية المهنية للمعلمين على الصالح العام للمعلمين وتحقيق رضاهم الوظيفي ، وردًا على ما ورد إليها من بعض المديريات التعليمية وكذلك شكاوى بعض المعلمين.

ووجهت الأكاديمية المهنية للمعلمين، بيانات المعلمين طبقًا للشروط الآتية:

استيفاء جميع شروط الحصول على شهادة الصلاحية

- أن يكون اسم المعلم واردا في كشوف المستوفين المتطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للعام 2023-2022 مرحلة (1) المرفقة بالقرار الوزاري رقم 56 لسنة 2023.

- أن يكون اسم المعلم مستوفيًا لجميع الشروط والحد الأدنى للمدة البينية طبقا للقرار الوزاري رقم 55 لسنة 2023، على أن يتم إرسال كشوف الحصر طبقًا للشروط المحددة معتمدة من المديرية مع نسخة إلكترونية ملف (Excel) مدون على قرص مدمج CD إلى المقر الرئيس للأكاديمية المهنية للمعلمين في موعد أقصاء 2023 يوليو 17.

البيانات المطلوبة

على أن تتضمن تلك البيانات ما يلي:

- كود المعلم.

- الاسم رباعي.

- الإدارة التعليمية التابع لها.

وبينت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أنَّ البيانات المطلوبة من أجل التوطئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإلحاقهم بالقرار الوزاري رقم 55 لسنة 2023.