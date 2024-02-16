خبير شؤون إسرائيلية: لا توجد مبادرات أمريكية رسمية للاعتراف بدولة فلسطين

قال الدكتور حسن الديك خبير الشؤون الإسرائيلية، إن الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام الأمريكية حول طلب وزير الخارجية أنتوني بلينكن، من طواقمه، دراسة إعلان الاعتراف بالدولة الفلسطينية، أمر غير رسمي ولم يصدر عن الحكومة الأمريكية.

أضاف خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه لا يوجد حوار سياسي حقيقي لإعلان دولة فلسطين، فلم يعلن البيت الأبيض مبادرة للاعتراف الرسمي بإقامة دولة فلسطينية.

لا توجد مبادرات حقيقية للاعتراف بدولة فلسطين

أشار خبير الشؤون الإسرائيلية، إلى أن كل ما جرى الحديث عنه حول هذا التوجه مجرد أفكار، لكن في الواقع السياسي لا يوجد شيء ملموس، وهذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها مثل هذه الأخبار.

ولفت إلى أنه في السابق، كانت هناك مبادرات أمريكية حقيقية في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لكنها للأسف فشلت ولم تر النور، على سبيل المثال مبادرة «كلينتون»، وخارطة الطريق الخاصة بـ جورج بوش الابن، أين هي الآن؟، مشيرا إلى أنها اختفت ولم يسمع أحد عنها.