الاستعلام عن وظائف الأوقاف 2024.. تعرف على موعد التقديم

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، فتح باب التقدم لعدد من الوظائف يوم الخميس المقبل عبر بوابة الوظائف الحكومية، لتشهد كلمة الاستعلام عن وظائف الأوقاف 2024، عمليات بحث مستمرة ومتكررة، قبل أن تعلن الوزارة عن موعد التقدم.

الاستعلام عن وظائف الأوقاف 2024

وحول الاستعلام عن وظائف الأوقاف 2024 ، فقد أعلنت الوزارة عبر موقعها الرسمي شروط التقديم وكيفية إرسال طلب التعيين، بالإضافة إلى المستندات اللازم رفعها على موقع الوزارة عند تقديم طلب التعيين.

رابط التسجيل على مسابقة وظائف الأوقاف 2024

وقد أعلنت الوزارة أنّه يمكن التسجيل في مسابقة وظائف الأوقاف 2024 من خلال الضغط على الرابط هنـا، وحول الخطوات فقد جاءت كالتالي:

- الانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة الإلكترونية للوظائف الحكومية.

- اختر خدمة الاستعلام عن الوظائف المعلنة من قبل وزارة الأوقاف.

- انقر على أمر التسجيل في الوظيفة وذلك بعد تحديد الوظيفة المرغوب التقديم عليها.

- اتجه بعد ذلك إلى الصفحة المصممة لتسجيل البيانات اللازمة للوظيفة.

- ضرورة رفع كافة المستندات المطلوبة على الموقع إلكترونيا.

- انقر على أمر تسجيل الآن.

الأوراق المطلوبة

- عدد من الصور الشخصية للمتقدم ويجب أن تكون حديثة.

- نسخة من الشهادة الدراسية الحاصل عليها المتقدم.

- نسخة من بطاقة إثبات الشخصية على أن يكون تاريخ سريان الرقم القومي لا يزال يعمل.

- إحضار الشهادة التي توضح موقف المتقدم من الخدمة العسكرية.

- ضرورة توفير كارت الخدمات المتكاملة وذاك إذا كان المتقدم مصنف ضمن فئة 5% وهم المعاقين.

- صحيفة الأحوال الجنائية التي توضح أن المتقدم يشهد له بحسن السير والسلوك ولم يسبق وأن تم الحكم عليه في أي أحكام مخلة بالشرف.

- شروط التقديم علي وظائف الأوقاف 2024بخلاف المستندات التي قد تم توضيحها لمن يرغب في تقديم طلب التعيين، حددت بعض الشروط يجب الالتزام، وهي:

- الحد الأقصى لسن المتقدم لا يزيد عن 40 عاما.

- المؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم يجب أن يكون متوسط المستوى كحد أدنى.

- الأولوية تكون لخريجي المعاهد والكليات الأزهرية.