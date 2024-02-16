«الغرف التجارية»: تخفيضات تصل إلى 30% على السلع الأساسية في معارض أهلا رمضان

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إنَّ الدولة تحرص على توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذ وزارة الزراعة وغيرها من المنافذ في مجهود تكاملي بين الحكومة والقطاع الخاص، لافتاً إلى أنَّ جميع الشركات المصرية التي تنتج السلع الأساسية ولا يستغنى عنها المواطن سيتم توفيرها في هذه المنافذ بجميع المحافظات.

تخفيضات على أسعار السلع

وأضاف «عز»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ السلع الرمضانية والأساسية التي لا يستغني عنها أي بيت سيتم توفيرها في معارض «أهلاً رمضان» بتخفيضات تصل إلى 30% مقارنة بأسعار السوق.

وتابع أمين عام اتحاد الغرف: «السلعة التي تطرح بالمنافذ هي نفس السلعة بنفس الجودة الموجودة بالأسواق ولكن بأسعار مخفضة، لأن المنتجين المشاركين في المعرض يوفرون السلع من المصنع مباشرة إلى المنفذ، ما يجنبنا تكاليف سلاسل الإمداد المختلفة التي ترفع السعر».

توزيع كرتونة رمضان على المستحقين

واستطرد: «من حق المواطن اختيار مكونات كرتونة رمضان، ويتم توزيع صكوك مؤمنة من خلال بيانات وزارة التضامن المحددة للأسر الأولى بالرعاية وسيتم توزيعها على المستحقين، ويمكن صرفها من خلال المجمعات الاستهلاكية أو المنافذ أو السلاسل التجارية ليشتري حامل الصك ما يلزمه من سلع».

وأكد أنه لا يوجد حد أقصى للحصول على السلع المتاحة في معارض «أهلاً رمضان»، مع منع تواجد السيارات ربع ونصف النقل، والتي يستخدمها البعض للتحايل والحصول على السلع وبيعها بأسعار أعلى في الأسواق.