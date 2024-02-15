أماكن معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة البحر الأحمر.. تخفيضات تصل إلى 25%

جهزت محافظة البحر الأحمر أماكن معرض أهلا رمضان 2024، التي تشمل جميع السلع الغذائية الأساسية التي يحتاج إليها المواطنون بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 25 %، تحت إشراف مديرية التموين بالبحر الأحمر في ظل مبادرة رئاسة الجمهورية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

أماكن معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة البحر الأحمر

أشار شاذلى عايش وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» إلى تجهيزات أماكن معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة البحر الأحمر، بكل المدن لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بالتنسيق مع الغرفة التجارية.

- معرضين في حي شمال بالغردقة والآخر في حي وسط.

- معرض أهلا رمضان في مدينة القصير.

- معرض أهلا رمضان في مدينة رأس غاري.

- معرض أهلا رمضان في مدينة سفاجا.

افتتاح أول فرعين معارض أهلا رمضان بمدينة الغردقة

وكشف «عايش» أن البحر الأحمر على موعد مع افتتاح أول فرعين لمعارض أهلا رمضان بمدينة الغردقة الأسبوع المقبل، أحدهما في «حي شمال» والآخر وسط مدينة الغردقة بشارع النصر بناءاً على توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، لافتًا إلى أن هناك تنسيقا مشتركا مع الغرفة التجارية والجهات المختصة لتجهيزات معارض أهلا رمضان بمدن رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، وسفاجا والقصير جنوب البحر الأحمر قبل بدء شهر رمضان الكريم.

متابعة الأسعار وتوفير السلع الغذائية

وأوضح أن معارض أهلا رمضان تخضع لحملات رقابية من مفتشي التموين والرقابة التجارية مستمرة لمتابعة الأسعار، وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين والالتزام بتعليمات وزارة التموين في هذا الشأن