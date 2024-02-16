إدارة التجنيد تنهي المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن في أسيوط والمنوفية

في إطار حرص القوات المسلحة على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن من ذوي الهمم، وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها لتوفير سبل الراحة والتيسير عليهم، نظمت إدارة التجنيد والتعبئة بالتعاون مع محافظتي أسيوط والمنوفية، مراسم تسليم شهادات الإعفاء الطبي وإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بالمحافظتين، وذلك بعد توقيع إجراءات الكشف الطبي على المستفيدين بأماكن تواجدهم بالمحافظات التابعين لها.

وخلال مراسم تسليمهم شهادات الإعفاء الطبي وإنهاء مواقفهم التجنيدية، ألقى اللواء محمـد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة، كلمة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على تقديم كل التيسيرات لتسهيل إنهاء إجراءات المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن من خلال دفع اللجان بكل مناطق التجنيد والتعبئة بمختلف محافظات الجمهورية.

تضمنت المراسم عددا من الفقرات الفنية لذوي الهمم الذين أعربوا عن عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة لما تقدمه من أوجه الرعاية والاهتمام ورفع الروح المعنوية لتلك الفئة العزيزة من أبناء مصر.

حضر المراسم محافظا أسيوط والمنوفية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظتين.