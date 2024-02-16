رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

إدارة التجنيد تنهي المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن في أسيوط والمنوفية

كتب:

محمد مجدي
11:01 ص | الجمعة 16 فبراير 2024
إدارة التجنيد تنهي المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن في أسيوط والمنوفية

في إطار حرص القوات المسلحة على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن من ذوي الهمم، وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها لتوفير سبل الراحة والتيسير عليهم، نظمت إدارة التجنيد والتعبئة بالتعاون مع محافظتي أسيوط والمنوفية، مراسم تسليم شهادات الإعفاء الطبي وإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بالمحافظتين، وذلك بعد توقيع إجراءات الكشف الطبي على المستفيدين بأماكن تواجدهم بالمحافظات التابعين لها.

وخلال مراسم تسليمهم شهادات الإعفاء الطبي وإنهاء مواقفهم التجنيدية، ألقى اللواء محمـد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة، كلمة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على تقديم كل التيسيرات لتسهيل إنهاء إجراءات المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن من خلال دفع اللجان بكل مناطق التجنيد والتعبئة بمختلف محافظات الجمهورية.

تضمنت المراسم عددا من الفقرات الفنية لذوي الهمم الذين أعربوا عن عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة لما تقدمه من أوجه الرعاية والاهتمام ورفع الروح المعنوية لتلك الفئة العزيزة من أبناء مصر.

حضر المراسم محافظا أسيوط والمنوفية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظتين.

{"description":"\u0625\u062f\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062a\u062c\u0646\u064a\u062f \u062a\u0646\u0647\u064a \u0627\u0644\u0645\u0648\u0627\u0642\u0641 \u0627\u0644\u062a\u062c\u0646\u064a\u062f\u064a\u0629 \u0644\u0630\u0648\u064a \u0627\u0644\u0647\u0645\u0645 \u0648\u0643\u0628\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0633\u0646 \u0641\u064a \u0623\u0633\u064a\u0648\u0637 \u0648\u0627\u0644\u0645\u0646\u0648\u0641\u064a\u0629"}
{"description":"\u0625\u062f\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062a\u062c\u0646\u064a\u062f \u062a\u0646\u0647\u064a \u0627\u0644\u0645\u0648\u0627\u0642\u0641 \u0627\u0644\u062a\u062c\u0646\u064a\u062f\u064a\u0629 \u0644\u0630\u0648\u064a \u0627\u0644\u0647\u0645\u0645 \u0648\u0643\u0628\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0633\u0646 \u0641\u064a \u0623\u0633\u064a\u0648\u0637 \u0648\u0627\u0644\u0645\u0646\u0648\u0641\u064a\u0629"}
{"description":"\u0625\u062f\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062a\u062c\u0646\u064a\u062f \u062a\u0646\u0647\u064a \u0627\u0644\u0645\u0648\u0627\u0642\u0641 \u0627\u0644\u062a\u062c\u0646\u064a\u062f\u064a\u0629 \u0644\u0630\u0648\u064a \u0627\u0644\u0647\u0645\u0645 \u0648\u0643\u0628\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0633\u0646 \u0641\u064a \u0623\u0633\u064a\u0648\u0637 \u0648\u0627\u0644\u0645\u0646\u0648\u0641\u064a\u0629"}
{"description":"\u0625\u062f\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062a\u062c\u0646\u064a\u062f \u062a\u0646\u0647\u064a \u0627\u0644\u0645\u0648\u0627\u0642\u0641 \u0627\u0644\u062a\u062c\u0646\u064a\u062f\u064a\u0629 \u0644\u0630\u0648\u064a \u0627\u0644\u0647\u0645\u0645 \u0648\u0643\u0628\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0633\u0646 \u0641\u064a \u0623\u0633\u064a\u0648\u0637 \u0648\u0627\u0644\u0645\u0646\u0648\u0641\u064a\u0629"}
{"description":"\u0625\u062f\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062a\u062c\u0646\u064a\u062f \u062a\u0646\u0647\u064a \u0627\u0644\u0645\u0648\u0627\u0642\u0641 \u0627\u0644\u062a\u062c\u0646\u064a\u062f\u064a\u0629 \u0644\u0630\u0648\u064a \u0627\u0644\u0647\u0645\u0645 \u0648\u0643\u0628\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0633\u0646 \u0641\u064a \u0623\u0633\u064a\u0648\u0637 \u0648\u0627\u0644\u0645\u0646\u0648\u0641\u064a\u0629"}
{"description":"\u0625\u062f\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062a\u062c\u0646\u064a\u062f \u062a\u0646\u0647\u064a \u0627\u0644\u0645\u0648\u0627\u0642\u0641 \u0627\u0644\u062a\u062c\u0646\u064a\u062f\u064a\u0629 \u0644\u0630\u0648\u064a \u0627\u0644\u0647\u0645\u0645 \u0648\u0643\u0628\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0633\u0646 \u0641\u064a \u0623\u0633\u064a\u0648\u0637 \u0648\u0627\u0644\u0645\u0646\u0648\u0641\u064a\u0629"}
{"description":"\u0625\u062f\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062a\u062c\u0646\u064a\u062f \u062a\u0646\u0647\u064a \u0627\u0644\u0645\u0648\u0627\u0642\u0641 \u0627\u0644\u062a\u062c\u0646\u064a\u062f\u064a\u0629 \u0644\u0630\u0648\u064a \u0627\u0644\u0647\u0645\u0645 \u0648\u0643\u0628\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0633\u0646 \u0641\u064a \u0623\u0633\u064a\u0648\u0637 \u0648\u0627\u0644\u0645\u0646\u0648\u0641\u064a\u0629"}
{"description":"\u0625\u062f\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062a\u062c\u0646\u064a\u062f \u062a\u0646\u0647\u064a \u0627\u0644\u0645\u0648\u0627\u0642\u0641 \u0627\u0644\u062a\u062c\u0646\u064a\u062f\u064a\u0629 \u0644\u0630\u0648\u064a \u0627\u0644\u0647\u0645\u0645 \u0648\u0643\u0628\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0633\u0646 \u0641\u064a \u0623\u0633\u064a\u0648\u0637 \u0648\u0627\u0644\u0645\u0646\u0648\u0641\u064a\u0629"}

اقرأ المزيد:

خطوات استخراج «تصريح السفر» من إدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة

إدارة التجنيد تنظم احتفالية إنهاء المواقف التجنيدية لعدد من ذوي الهمم بالغربية

"إدارة التجنيد": لم نستغن عن "شيخ الحارة" فيما يختص بعملنا

مدير "إدارة التجنيد": لدينا معايير طبية دقيقة عند اختيار المجندين
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.