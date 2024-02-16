شركات السياحة: إقبال متوسط على حجز عمرة النصف الأول من شعبان

قال حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن إقبال المواطنين على السفر للعمرة خلال النصف الأول من شهر شعبان الجاري يعد متوسطا، لافتا إلى أن السبب الرئيسى لنسب الإقبال الحالية يعود إلى قرب بدء شهر رمضان والذي يٌفضل فيه العديد من الأشخاص أداء العمرة خلاله.

برامج العمرة خلال النصف الثاني من شعبان

وأضاف عنبي في تصريحاته لـ«الوطن» أن نسب إقبال المواطنين على السفر للعمرة خلال النصف الثاني من شهر شعبان ستكون أعلى من النصف الأول، وذلك وفقا للحجوزات الحالية، مرجعا ذلك إلى أن برامج عمرة «شعبان - رمضان» والتي تبدأ في الـ10 أيام الأخيرة من شعبان، بحيث يقضي المعتمرون بعض أيام برنامج العمرة في شهر رمضان.

أسعار برامج عمرة شعبان

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أن أسعار برامج عمرة شعبان خلال النصف الأول من الشهر الجاري تبدأ من نحو 36 ألف جنيه بالنسبة للبرامج الاقتصادية ومدتها أسبوعين، موضحا أن أسعار برامج العمرة خلال الأيام الأخيرة من شهر شعبان الجاري تبدأ من 44 ألف جنيه، ويقضي المعتمر فيها بعض الأيام في شهر رمضان.