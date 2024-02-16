بعد قراءة جينفر جراوت.. ما حكم تلاوة المرأة للقرآن الكريم جهرا بالصلاة؟

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو للمغنية الأمريكية جينيفر جراوت وهي تقرأ القرآن الكريم باللغة العربية، وهو ما أثار إعجاب الكثيرون نظرا لأنها تتلوه بطريقة صحيحة، مما أدى إلى طرح تساؤلات من الكثيرين عن حكم تلاوة المرأة للقرآن جهرا في الصلاة.

حكم تلاوة المرأة للقرآن جهرا في الصلاة

أكدت دار الإفتاء المصرية في فتوى سابقة عبر موقعها الرسمي بشأن حكم تلاوة المرأة للقرآن جهرا في الصلاة، أنه إذا كانت الصلاة جهرية كصلاة الفجر أوالمغرب أو العشاء يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن جهرا ولكن بشرط ألا يتمكن رجل أجنبي من سماع قراءتها.

وأضافت الإفتاء أنه إذا كانت المرأة خالية أو بحضرة نساء أو رجال محارم فيجوز لها أن تجهر بقراءة القرآن في الصلوات الجهرية، مستشهدة بقول الإمام النووي في «المجموع»: أَمَّا الْمَرْأَةُ فَقَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا: إنْ كَانَتْ تُصَلِّي خَالِيَةً أَوْ بِحَضْرَةِ نِسَاءٍ أَوْ رِجَالٍ مَحَارِمَ جَهَرَتْ بِالْقِرَاءَةِ؛ سَوَاءٌ أَصَلَّتْ بِنِسْوَةٍ أَمْ مُنْفَرِدَةً، وَإِنْ صَلَّتْ بِحَضْرَةِ أَجْنَبِيٍّ أَسَرَّتْ.