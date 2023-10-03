أمين الفتوى: يجوز قراءة القرآن على الموتى وهبة أجرها إليهم

أجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصلة بشأن هل يصل ثواب قراءة القرآن وهبة أجرها للمتوفى؟

ثواب قراءة القرآن

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء، إنه يجوز قراءة القرآن على الموتى، وهبة أجرها إليهم، وهي مِن الأمور المشروعة التي وردت بها الأدلة الصحيحة مِن الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة.

وتابع أن العديد من المسلمين، منذ عقود قاموا بذلك الفعل سواء كان ذلك حال الاحتضار، أو بعده، أو عند صلاة الجنازة، أو بعدها، أو حال الدفن، أو بعده، ومن ادعى أنه بدعة فهو إلى البدعة أقرب، ولا يجوز إنكارها بعد معرفة مشروعيتها.