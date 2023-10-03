رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أمين الفتوى: يجوز قراءة القرآن على الموتى وهبة أجرها إليهم

كتب:

مريم جاد
08:55 م | الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصلة بشأن هل يصل ثواب قراءة القرآن وهبة أجرها للمتوفى؟

ثواب قراءة القرآن

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء، إنه يجوز قراءة القرآن على الموتى، وهبة أجرها إليهم، وهي مِن الأمور المشروعة التي وردت بها الأدلة الصحيحة مِن الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة.

وتابع أن العديد من المسلمين، منذ عقود قاموا بذلك الفعل سواء كان ذلك حال الاحتضار، أو بعده، أو عند صلاة الجنازة، أو بعدها، أو حال الدفن، أو بعده، ومن ادعى أنه بدعة فهو إلى البدعة أقرب، ولا يجوز إنكارها بعد معرفة مشروعيتها.

اقرأ المزيد:

قناة الناس تقدم نصائح للتعامل مع المسنين في يومهم العالمي

دعاء مؤثر للشيخ أحمد تميم المراغي احتفالا بالمولد النبوي على قناة الناس

قناة الناس تقدّم احتفالية خاصة بالمولد النبوي الشريف

المفتي يهنئ الشعب المصري والرئيس السيسي بالمولد النبوي عبر قناة «الناس»

أستاذ بالأزهر يوضح عبر قناة الناس الفرق بين الإرهاصات والمعجزات

 أمين الفتوى عبر قناة الناس: الرسول هو أصل الفرحة عند المصريين

قناة الناس تذيع تسجيلا نادرا للشيخ الشعراوي عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي