بدء صرف معاش تكافل وكرامة للأسر الأولى بالرعاية اليوم

يبدأ اليوم الخميس الموافق 15 من شهر فبراير الجاري، صرف معاش تكافل وكرامة لـ 22 مليون مواطن بإجمالي 5.2 ملايين أسرة، من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية أو البنوك أو مكاتب البريد، حسبما أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن المعاش يُصرف دون أي زيادة هذا الشهر.

متوسط شهري لمعاش تكافل وكرامة

يُصرف معاش هذا الشهر، بمتوسط 620-740 جنيهًا شهريًا لكل أسرة، ومن المقرر أن يتم صرف المعاش بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بنسبة 15%، اعتبارًا من شهر مارس المقبل، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية للمعاشات والحد الأدنى للأجور.

وقال كشف الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزير التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، لـ«الوطن»، إن معاش تكافل وكرامة بدأ بمبلغ شهري 300 جنيه في عام 2015، وصل حاليا 724.5 جنيه، أي أنه زاد 3 مرات خلال عام ونصف، موضحًا أنّ تكلفة الزيادة الأخيرة تبلغ 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش.

زيادات معاش تكافل وكرامة

وأوضح الدكتور صلاح هاشم، أنّ الزيادة الأولى لمعاش تكافل وكرامة كانت في أبريل 2023 بنسبة 25%، وجاءت الزيادة الثانية في أكتوبر 2023 بنسبة 15%، ومن المقرر أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة» في العام المالي 2024/2025.