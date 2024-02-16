«التحالف الوطني» يستعد لإطلاق مبادرة «مليون وجبة مطهية» في رمضان

تستعد مؤسسة الجارحي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، لإطلاق مبادرة «مليون وجبة مطهية» لأهالينا من الأسر الأكثر احتياجاً، خلال شهر رمضان المبارك، في محافظات الفيوم، القليوبية والسويس، بالتعاون مع 20 هيئة ومؤسسة أهلية من خلال «مطابخ الخير» التابعة لها، التي تنتج أكثر من 30 ألف وجبة يومياً، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا.

اجتماعات مكثفة للتحالف الوطني

أشار التحالف الوطني، في بيان، إلى أن الأيام الماضية، شهدت تجهيزات على مدار الساعة واجتماعات مكثفة ولقاءات تنسيقية موسعة للجان فحص ومعاينة مطابخ الخير ولجان التدريب والاعتماد والجودة ولجان المعايير الصحية والبيئية والاستدامة.

أوضح التحالف أن المبادرة يشارك بها كل من مديريات الصحة والتضامن الاجتماعي، والهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمحافظات المستهدفة، وقيادات وأعضاء أمانة التحالف الوطني بالفيوم.