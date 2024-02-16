8 نصائح للحفاظ على سيارتك عند ركنها تحت الأمطار.. تجنب هذه الأخطاء

يحرص الكثيرون على الحفاظ على سياراتهم، خلال فصل الشتاء وموسم الأمطار والرياح في الصباح الباكر والليل بسبب انخفاض درجات الحرارة، إذ يواجهون تحدي الأمطار والضباب، ويتتطلب ذلك العناية والصيانة الدورية لتجنب أي تعطل في الطريق، أو حتي التأخر مواعيد العمل، ونستعرض خلال التقرير التالي، نصائح للحفاظ على السيارة عند ركنها تحت الأمطار لتجنب هذه الأخطاء، وفقًا للإدارة العامة للمرور.

نصائح للحفاظ على سيارتك عند ركنها تحت الأمطار

- يعد الركن بعيدًا عن أي سطح ممتلئ بالمياه هو من أفضل الحلول التي يتجنب بها صاحب السيارة أي ضرر قد يلحق بها بسبب المياه.

- الوقوف في مكان مرتفع قليلًا لتفادي دخول أي مياه قد تتكون أسفلها حال سقوط الأمطار.

- إغلاق جميع شبابيك السيارة، حتي يتجنب دخول أي مياه من الأمطار إلى المقصورة الداخلية وينتج عنها بللها.

تجنب هذه الأخطاء عند ركن السيارة

- حال ركن السيارة سوا في الصباح أو المساء يجب الحرص على تغطية السيارة بالغطاء الخاص بها، لحمايتها من الأمطار.

- يجب ركن السيارة داخل جراج خاص لركن السيارات حتي لا تصل إليها المياه.

- الفحص الدوري للسيارة قبل تشغيلها في كل مره حتي يتم التأكيد من أنها في حالة جيدة حتي لا يتفاجأ الشخص على الطريق.

- إحماء السيارة وهو ما يعرف بعملية التسخين أو قبل القيادة مباشرة.

- تهوية السيارة بشكل جيد لأن القيادة تحت المطر تزيد من رطوبة السيارات، وذلك يسبب الضباب على الزجاج ويحجب رؤية السائق وتهوية السيارة تساعد على التخلص من أي ضباب قد ينتج على الطرق.