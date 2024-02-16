اتحاد خبراء البيئة العرب: رأينا الفصول الأربعة في يوم واحد

قال الدكتور مجدي علام، الأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب، إنَّ تقلب الأحوال الجوية يعد أهم الظواهر الناتجة عن التغير المناخي، وهو ما نعانيه في الوقت الحالي من موجة غير مسبوقة من عدم استقرار الأحوال الجوية في أغلب دول العالم.

انقلاب المناخ

وأضاف «علام»، في حوراه ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على شاشتي القناة الأولى، والفضائية المصرية، مع الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر ولمياء حمدين، أنَّ التغير المناخي في وقتنا الحالي شديد للغاية وهو أقرب ما يكون إلى ظاهرة «انقلاب المناخ» ما يعني تحول شديد وهو أخطر بكثير من تغير المناخ.

تقلبات حالة الطقس

وتابع الأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب: «رأينا وسط التقلبات الشديدة للطقس، أربع فصول في يوم واحد، ما يعد أبرز تداعيات التغيرات المناخية، ونعاني وسط انقلاب المناخ ظواهر شديدة القسوة من تصحر شديد نتيجة الأتربة والرمال التي تحملها الرياح لمسافات طويلة وكذلك ارتفاع الملوحة بمياه الآبار».