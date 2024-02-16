ضبط مخدرات بقيمة 12.5 مليون جنيه بحوزة 6 عناصر إجرامية في 3 محافظات

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد والأقراص المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق مديريات أمن (الجيزة – الإسكندرية – الدقهلية)، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم، على النحو التالي:

مديرية أمن الجيزة

ضبط (4 عناصر إجرامية "لاثنين منهم معلومات جنائية") حال استقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة كرداسة، وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 6,300 كيلوجرام – 5 كيلوجرامات لمخدر الاستروكس – 4 كيلوجرامات لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي" – 7 آلاف قرص مخدر - بندقية خرطوش – فرد خرطوش عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالي "من متحصلات نشاطهم الإجرامي").

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة كرموز.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجراما).

مديرية أمن الدقهلية

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") حال استقلاله دراجة نارية بدائرة مركز شرطة منية النصر، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلوجرامات - بندقية آلية – بندقية خرطوش – طبنجة – عدد من الطلقات).

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ12.5 مليون جنيه تقريباً.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.