سبب غير متوقع وراء وفاة أول حالة بفيروس جدري ألاسكا.. الحيوانات تنقله

عاد الخوف مُجددًا يدق أبواب الكثير من شعوب العالم، خاصة الولايات المتحدة، بسبب وفاة أول حالة أصابها فيروس جدري ألاسكا، فوفاة الرجل الأمريكي بفيروس «ألاسكابوكس» أو «AKPV»، كان سببًا لإثارة الذعر، خوفًا من تفشي الفيروس، على غرار كورونا التي هددت العالم لأشهر طويلة.

ما هو جدري ألاسكا؟

سرعان ما عاد البحث عن جدري ألاسكا فيروس ألاسكابوكس وبحسب صحيفة «ديلي ميل»، جدري ألاسكا، أو فيروس ألاسكابوكس، معروف بـAKPV، وهو فيروس ينتمي إلى عائلة الفيروسات الجدرية orthopoxvirus ، كجدري البقر وجدري القردة والجدري، إذ توصل العلماء إنه ينتقل من القوارض الصغيرة، مثل فئران الحقول، أو القطط إلى البشر.

ووفقًا لما ذكرته إدارة الصحة في ألاسكا، فإن بعض الحيوانات الأليفة المنزلية مثل القطط والكلاب، قد تكون سببًا في انتشار العدوى، وعلى الرغم من عدم وجود توثيق يؤكد انتقال فيروس AKVP من إنسان إلى آخر، إلا إن «الصحة» أشارت إلى إن التواصل المباشر بالمصابيين قد يكون سببًا في الإصابة.

جدري ألاسكا أو فيروس ألاسكابوكس يعود لـ عام 2015

الجدير بالذكر أن الفيروس منذ اكتشافه عام 2015، وأُصيب به حينها 7 إصابات، وفقا لوزارة الصحة بالولاية، إلا إن مؤخرًا لفظ رجل أنفاسه الأخيرة بعد إصابته الشهر الماضي.

سبب غير متوقع وراء وفاة أول حالة بـ جدري ألاسكا

بحسب ما ذكر الخبراء فإن الإصابة بالمرض تكون بأعراض خفيفة لا تؤدي للوفاة، وربما لا تستدعي الانتقال للرعاية الطبية بالمستشفى، خاصة وأن العدوى تظل نادرة عند البشر

وأكدت وزارة الصحة في بيان رسمي لها، أن الحالة التي لفظت أنفاسها الأخيرة، لم تمت بسبب أعراض ألاسكا الشديدة، ولكن السبب هو معاناة المريض من ضعف في جهاز المناعة بسبب علاج سرطان كان يتناوله، وهو ما ساهم في شدة مرضه.