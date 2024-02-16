المخرج عمر عبد العزيز يكشف حقيقة إقامة حفل زفاف بعد عقد قرانه

احتفل المخرج عمر عبد العزيز، منذ أيام قليلة، بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني، تدعى أماني صفوت، وذلك بحضور عدد من الأصدقاء والأقارب، ما أثار تساؤلات الجمهور عن موعد حفل الزفاف.

هل ينوي المخرج عمر عبد العزيز الاحتقال بزفافه؟

وتواصلت «الوطن» مع المخرج عمر عبد العزيز للوقوف على جميع التفاصيل حول إقامة حفل الزفاف، الذي قال: «واحد في سني يعمل فرح ويجيب ورد استحالة طبعا، هو كفاية أوي اللي حصل، أنا زعلان إن الخبر اتنشر أصلا».

آخر أعمال المخرج عمر عبد العزيز

وفي سياق آخر، يمتلك المخرج عمرعبد العزيز مشوارا فنيا كبيرا، إذ كانت آخر أعماله مسلسل «أهل الهوى» عام 2013، الذي تدور أحداثه حول السيرة الذاتية للشاعر بيرم التونسي، كما يتناول سيرة الفنان سيد درويش مطرب ثورة 1919.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم فاروق الفيشاوي، إيمان البحر درويش، دينا، محمد لطفي، مادلين طبر، محمود الجندي، إيمان، عماد رشاد، نبيل نور الدين، شريف خير الله، أيمن عزب، سميرة عبد العزيز.