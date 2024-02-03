معلومات عن زوجة المخرج عمر عبد العزيز.. صداقة طويلة تكللت بالزواج

بعد صداقة طويلة بين المخرج عمر عبد العزيز وأماني صفوت، تكللت علاقتهما بالزواج، وهو ما أصبح حديث عدد كبير من رواد منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، ووصفه بعضهم بأنها خطوة جريئة، فلم يقف فرق السنوات أمامها؛ لذا وبعد إعلان خبر زواجهما، يمكن استعراض بعض المعلومات عن أماني صفوت زوجة المخرج عمر عبد العزيز.

حفل زفاف المخرج عمر عبد العزيز وأماني صفوت

زاد السؤال عن أماني صفوت زوجة المخرج عمر عبد العزيز بعد الضجة التي أثارها حفل زواجهما على منصات التواصل الاجتماعي، فبرغم عدم إعلان المخرج عمر عبد العزيز عن زواجه في وسائل الإعلام، إلا أنه لاقى تفاعلًا واسعًا، وقد حضر مراسم الزواج لفيف من العائلة ونجوم الفن، أبرزهم كريم عبد العزيز حفيد المخرج، وإلهام شاهين، وميرفت أمين، والإعلامية بوسي شلبي، وعدد من النجوم.

وفي إطار توضيح من هي أماني صفوت زوجة المخرج عمر عبد العزيز، يمكن الإشارة إلى أنها لا تنتمي إلى الوسط الفني، بل جمعتهما علاقة صداقة قوية دامت لسنوات طويلة بزوجها، ومن المعلومات التي يمكن استعراضها عن أماني صفوت، زوجة المخرج عمر عبد العزيز التالي:

معلومات عن زوجة المخرج عمر عبد العزيز

- اسمها أماني صفوت.

- من مواليد 1970، أي تبلغ من العمر 54 عامًا.

- مصرية الجنسية.

- مُسلمة.

- فارق السن بينها وزوجها المخرج عمر عبد العزيز نحو 16 عامًا؛ إذ أنه في الـ70 من عمره.

- تعتبر أماني صفوت زوجة المخرج عمر عبد العزيز غير نشطة على منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ يحتوي حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» على 5 صور فقط، كما أنها لا تملك حسابًا على أي من منصات التواصل الأخرى.

إطلالة زوجة المخرج عمر عبد العزيز

وظهرت أماني صفوت، زوجة المخرج عمر عبد العزيز بإطلالة مميزة خلال حفل الزفاف؛ إذ ارتدت زيًا كلاسيكيًا، عبارة عن بدلة بيضاء مُطرزة، وهو ما نال إعجاب محبي الثنائي على منصات الـ«سوشيال ميديا»، الذين أشادوا خلال تعيقاتهم بإطلالتها البسيطة الراقية، مُتمنين لهما حياة سعيدة مليئة بالحب.