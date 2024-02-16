مؤلفة مسلسل مليحة: العمل يبرز الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية

كشفت الكاتبة رشا الجزار تفاصيل مسلسلها الجديد «مليحة»، المقرر عرضه في رمضان المقبل على إحدى قنوات المتحدة، والذي تدور أحداثه في 15 حلقة.

وقالت مؤلفة المسلسل في تصريحات لـ«الوطن»، إن بطل العمل دياب يجسد شخصية ضابط يُدعى «أدهم»، ولكنه مختلف تماما عن كل أدوار الضباط التي تم تقديمها في الدراما التليفزيونية، بحسب قولها، مضيفة «تُبرز شخصية أدهم الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية».

مؤلفة مليحة: نبرز الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية

وتابعت: سنرى خلال الحلقات دور محوري ومهم للضابط «أدهم» في رحلة الفتاة «مليحة» وأسرتها.

أبطال مسلسل «مليحة» في دراما رمضان 2024

ويشارك في بطولة مسلسل «مليحة» ميرفت أمين، ماجدة زكي، أمير المصري، سيرين خاس، أشرف زكي، وتأليف رشا عزت الجزار، إخراج عمرو عرفة، إنتاج شركة (DS+).