عدد سكان مصر في المحافظات 2024.. 30 طفلا كل ثانية

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عدد سكان مصر في المحافظات 2024، في الوجهين القبلي والبحري، موضحا ولادة 30 طفلا كل ثانية في مصر.

عدد سكان مصر في المحافظات 2024

وأشار جهاز التعبئة العامة والاحصاء إلى أن عدد سكان مصر في المحافظات حتى الآن 106,026,308، وفقا لموقع الجهاز من هنا وجاء بشكل منفصل في كل محافظة كالآتي:

- محافظة بور سعيد 795,348 نسمة

- محافظة الإسكندرية 5,577,440 نسمة

- محافظة جنوب سيناء 116,371 نسمة

- محافظة شمال سيناء 450,531 نسمة

- محافظة البحر الأحمر 407,242 نسمة

- محافظة أسوان 1,672,890 نسمة

- محافظة الأقصر 1,418,049 نسمة

- محافظة قنا 3,673,327 نسمة

- محافظة سوهاج 5,801,177 نسمة

- محافظة أسيوط 5,124,810 نسمة

- محافظة المنيا 6,397,635 نسمة

- محافظة بني سويف 3,635,433 نسمة

- محافظة الفيوم 4,134,121 نسمة

- محافظة الجيزة 9,591,446 نسمة

- محافظة البحيرة 6,944,066 نسمة

- محافظة القاهرة 10,310,563 نسمة

- محافظة الشرقية 7,975,221 نسمة

- محافظة القليوبية 6,182,745 نسمة

- محافظة المنوفية 4,774,935 نسمة

- محافظة الغربية 5,474,465 نسمة

- محافظة الدقهلية 7,098,015 نسمة

- محافظة دمياط 1,627,379 نسمة

- محافظة كفر الشيخ 3,737,686 نسمة.